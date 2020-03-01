الامارات | دلال عبدالعزيز وزينة في «جمع سالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبدالعزيز وزينة في «جمع سالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت النجمة دلال عبدالعزيز لمسلسل «جمع سالم»، من بطولة الفنانة زينة، والذي بدأ تصويره أمس، في أحد الديكورات الخاصة بالعمل. وتعد زينة آخر نجمات دراما موسم السباق الرمضاني المقبل، إذ تم التعاقد معها على بطولة المسلسل في اللحظات الأخيرة. يُذكر أن دلال عبدالعزيز تشارك في السباق الرمضاني بعمل آخر هو مسلسل «فالنتينو»، مع الزعيم عادل إمام للمخرج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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