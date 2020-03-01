الامارات | 10 أسباب تجعلك لا تؤجل الحياة للغد

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تجعلك لا تؤجل الحياة للغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك لا تعيش حياتك الآن، وتعلقها بدلاً من ذلك على حافة الانتظار لأسباب قد لا تبدو واضحة أو معروفة حتى بالنسبة لك. وهنا نلقي نظرة على بعض هذه الأشياء التي تمنعنا من ذلك، وكيف نعيش حياتنا الآن بشكل حقيقي:

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