الامارات | «كورونا» يضرب مهرجانات تفتّح زهر الكرز

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب مهرجانات تفتّح زهر الكرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغيت أبرز مهرجانات تفتح زهر الكرز في اليابان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يثير انتشاره السريع مخاوف كبيرة حول العالم. ولن تقام هذه الاحتفالات التقليدية في طوكيو وأوساكا اللتين تستقطبان سنوياً ملايين الراغبين في التمتع بمشاهدة أزهار الكرز البيضاء والزهرية، في موعدها المقرر أصلاً في أبريل. وقالت هيئة «جابان مينت» في أوساكا، أول من أمس: «نحن آسفون حقاً للأشخاص الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة (تفتح زهر الكرز) نرجو أن تتفهمونا».

ومن المتوقع أن تطال قرارات الإلغاء مهرجانات أخرى لتفتح زهر الكرز، وهي أحداث يترقبها السكان المحليون والسياح.

وأشار منظمو مهرجان «ناكاميغورو» في طوكيو، إلى أن بإمكان الناس التمتع بمشاهدة تفتح زهور الأشجار التي تنمو على الطرق العامة.