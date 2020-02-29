منتدى منظمات المجتمع المدني بـ"قومي المرأة" يناقش جريمة الختان

عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتور نبيل صمويل، عضو المجلس ورئيس المنتدى اجتماع الـ26 تحت عنوان "المجتمع وجريمة الختان".

وأكد الدكتور نبيل صمويل على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للمنتدى وخصوصية كل مؤسسة، والمهم إحداث التوازن بين عمل المؤسسات والتعاون مع مختلف الجمعيات، مضيفا أن بناء جسور الثقة بين الجمعيات هامة جدا للتعاون فيما بينهم ولكن نحتاج إلى بعض الوقت.

كما أوضح الدكتور نبيل صمويل، أن الجمعيات تعمل للقضاء على ختان الإناث من خلال العمل على بعض الموضوعات، منها مناهضة العنف، التعليم ودور المجتمع المدنى، والبناء المؤسسى للمجتمع المدني وقضية الإبداع والفن والتنمية.

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وتضمن الاجتماع ثلاثة جلسات، فى الجلسة الأولى "نظرة على أنشطة الجمعيات" فى حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم عرض الجمعيات للأنشطة من خلال فترة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة.

وفى الجلسة الثانية تحت عنوان "الإعلام والمجتمع وجريمة الختان" تم التأكيد على الدور الكبير الذى يقوم به الإعلام فى التوعية بالإضافة إلى إشراك الدراما فى القضية.

فى الجلسة الثالثة، تم عقد ورشة عمل حول "القضاء على الختان"، وتقسيم العمل والتحديات وكيفية مواجهتها.