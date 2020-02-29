منها الحليب والسبانخ.. أطعمة ومشروبات لصحة الحامل والجنين

هناك بعض المغذيات الأساسية التي تلبي احتياجات نمو الجنين خلال فترة الحمل، ومن هذه الأطعمة والمشروبات والوجبات المفيدة للحامل وجنينها كما ذكرها موقع "health line".
الحمص
يحصل جسمك على جرعة كبيرة من حمض الفوليك والزنك والبوتاسيوم والبروتين عند أكل الحمص.
البرتقال
يزوّد البرتقال الجسم بفيتامين "سي" اللازم لامتصاص الحديد، وبالبوتاسيوم والكالسيوم، تناولي كوب عصير برتقال كل يوم خلال الحمل.
الحليب
الألبان مصدر رائع للبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين "أ" و"د"، إلى جانب البروتين.
السلمون
يوفر السلمون أحماض "أوميجا3" الدهنية، إلى جانب البروتين والحديد.
السبانخ
من أهم المغذيات التي يحتوي عليها السبانخ، هي الكالسيوم وفيتامين "سي" والحديد.
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