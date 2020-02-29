بالصور.. تكريم مدير تحرير "هن" في مؤتمر "الصورة العامة للروتاري"

كرمت المنطقة الروتارية في مصر، الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير موقع "هن" التابع لجريدة "الوطن"، ورئيس تحرير برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة DMC، وخلال فعاليات المؤتمر السنوي للجنة الصورة العامة للروتاوي، في أحد الفنادق الكبرى.

ويأتي ذلك التكريم، تقديرًا لجهودها في دعم الأنشطة الخيرية والأعمال التطوعية، الهادفة لخدمة المجتمع.

وشارك في الفعالية، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC، والإعلامي رامي رضوان، وهاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، والإعلامي وائل الإبراشي، والمذيعة إنجي أنور، والإعلامي جورج قرداحي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعدد من الإعلاميين.

Advertisements

وشهد المؤتمر، تكريم عدد من الإعلاميين، لجهودهم المستمرة في دعم العمل الخيري، ومساهمتهم في خدمة المجتمع.