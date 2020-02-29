أسما شريف منير بـ آيلاينر "بيبي بلو".. موضة قديمة وإليك طرق استخدامه

شاركت الإعلامية، وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، بعدة لقطات مصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي تستعرض موضة آيلاينر العيون بلون "بيبي بلو"، وهو لون غير مُعتاد خاصة بمصر والعالم العربي، فالسيدات عادة اعتدن على اللون الأسود، لتحديد وإظهار جمال العين.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، بين المُشيدين بحُسن اختيار لون الآيلاينر، وبين اللاتي أبدين تعجبهن من اللون المختلف وغير المُعتاد.

وتساءل البعض عن كون الأمر موضة للعام الحالي، وهل يمكن انتشاره في الوقت المُقبل أم لا؟

الآيلاينر الملون موضة تعود لـ 2018

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وتعود موضة الآيلاينر الملون، لعام 2018، بحسب الوكالة الألمانية (DPA)، حيث أوضح خبير التجميل الألماني هورست كيرشبيرجر، أن هناك العديد من ألوان "الآيلاينر" دون الأسود، وهي الأخضر الزمردي والأزرق المشع والوردي الصارخ والبرتقالي، بالإضافة إلى الأحمر البوردو والأبيض.

وأضاف "كيرشبيرجر" حينها إن استخدام الآيلاينر الملون من الممكن أن يتناغم مع لون العين؛ فالعيون البنية يغازلها "آيلاينر" بنفسجي، بينما تتألق العيون الخضراء مع "آيلاينر" باللون الأحمر أو الأحمر البوردو.

وتتناغم العيون الزرقاء مع "آيلاينر" باللون البرتقالي أو الذهبي أو الأزرق الفاتح، أما العيون الرمادية فيداعبها "آيلاينر" ورديا.