أهمها عصير البرتقال والليمون.. 4 وصفات طبيعية لتنقية الكلى من السموم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
تعد الكلى أهم أعضاء الجسم الحيوية لدورها الفعال في التخلص من السموم الموجودة في الجسم، والحفاظ على ضغط الدم، ومعادلة حموضة البول، فضلا عن موازنة الأملاح في الدم.
وتحتاج الكلى إلى عناية واهتمام خاص لتطهيرها ذاتيًا، وللتعرف على ذلك أهم الطرق لتنقيتها اضغط هنا.
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