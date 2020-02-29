منها معطر الجو: احذر استخدام 7 منتجات منزلية.. خطر على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكثير من المنتجات المنزلية التي تستخدمها ربة البيت، تسبب العديد من المخاطر الصحية دون أن ندري.

هذه المنتجات مثل معطر الجو، وغيرها من تلك التي تدخل في صناعتها مواد مضرة للصحة، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "housebeautiful".

- معطر الجو:

يحتوي على عناصر التربين (مجموعة ضخمة ومتنوعة من الفحوم الهيدروجينية التي تنتجها مجموعة ضخمة من النباتات)، والذي عند تفاعله مع الهواء يخلق مادة سامة تتراكم في الجسم مع كثرة الاستخدام، تضر بالصحة وتؤثر على الهرمونات خاصة عند الأطفال.

- منظف الفرن:

يعتبر هذا المنتج ضار لاحتوائه على قلويات يمكن أن تسقط في الفرن وتمتزج بالطعام المطهي فيه، وبالتالي تؤثر على الجهازين الهضمي والتنفسي إذا تم استنشاقه أو بلعه.

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- منظف المرحاض:

من أكثر المنتجات المنزلية خطورة على الجلد، حيث إنه يمكن أن يسبب حروقًا في الجلد والعينين.

- منتجات العناية بالشعر:

تحتوي على مواد كيمائية استخدامها بكثرة يؤدي إلى تجعد الشعر، وتساقطه وتلفه.

- الصابون المضاد للبكتريا:

يعتقد الكثيرون أن هذا الصابون أفضل للتخلص من البكتريا والجراثيم، لكنه في الواقع ضار وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية"FDA" لأنه يحتوي على مادة التريكلوسان المستخدمة في إنتاجه التي تسبب التهاب الكبد.

- النفتالين:

هي طريقة للحفاظ على بعض الملابس، لكن المادة التي تنبعث منها أثناء حفظ ملابسك، تدمر خلايا الدم الحمراء إذا تعرض لها الإنسان لفترة طويلة.

- أقراص طاردة الذباب:

يلجأ البعض إلى هذه الأقراص للتخلص من الذباب للاستمتاع بنوم هادئ، ويتم تعليقه في الغرفة، لكنه يسبب أضرارا كثيرة لأنه يحتوي على مادة بيرمثرين القاتلة للذباب، والتي تؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر وضيق الشعب الهوائية.