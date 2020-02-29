توزيع أقراص فيتامين وإلغاء عروض.. هكذا أثر "كورونا" على أسابيع الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تسبب فيروس كورونا الكثير من الخسائر في عالم الموضة، إذ وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار. وقد بدا تأثيرها جليّاً في أسبوع ميلانو للموضة مع إلغاء بعض العروض وتقديم المصمم جورجيو أرماني عرضه من دون جمهور بهدف حماية فريق عمله وزوّاره من إمكانية انتقال العدوى إليهم، بعد أن سجّلت إيطاليا نسباً مرتفعة من الإصابات بهذا الفيروس.

هذه الأجواء الضاغطة انتقلت إلى باريس مع افتتاح أسبوعها الخاص بالموضة يوم الاثنين. وقد تحدّثت بعض المصادر عن أن العديد من محرري الموضة الذين كان يغطّون أسبوع ميلانو فضّلوا الانتقال إلى باريس بالسيارة والقيادة لساعات طويلة لتجنّب السفر بالطائرات وتعريض أنفسهم لخطر التقاط أي عدوى من المطارات، حسب ما جاء في موقع "العربية".

ولم يُسجّل أي إلغاء في روزنامة العروض الباريسيّة ما عدا الإعلان عن انسحاب مصممين صينيين قبل بدء هذا الأسبوع. ولكن تمّ إلغاء العديد من الحفلات والمناسبات التي كان من المقرّر إقامتها على هامش أسبوع باريس للموضة.

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التدابير الوقائية حضرت بكثافة في يوميّات العروض. وقد شهد عرض Lanvin توزيع أقنعة طبيّة وعبواة صغيرة تحتوي على سوائل مطهّرة لليدين على الجمهور والعاملين في كواليس العروض. وقد رأينا التدابير نفسها تُطبّق في عرضيّ Dries Van Noten وLemaire. أما في عرض Marine Serre فقد ظهرت بعض العارضات وهن يضعن على وجوههن أقنعة واقية متناسقة مع أزيائهنّ.

ورصد المتابعون لجمهور العروض انتشار توزيع أقراص الفيتامين C بين الحضور وتراجع عادة السلام باليد والتقبيل بين المعارف. وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي موضة أخذ صور السيلفي بالأقنعة الواقية، وهي وصلت أيضاً إلى المشاهير حيث نشرت النجمة جوينيث بالترو على موقع إنستجرام صورة لها بالقناع وهي متوجهة إلى باريس لمتابعة فعاليات أسبوع الموضة وأرفقتها بتعليق تحدّثت فيه عن الهلع المنتشر في العالم.

كما أوصت متابعيها بعدم السلام باليد وبغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من كورونا. كما نشرت العارضة بيللا حديد صورة لها وهي ترتدي قناعاً طبياً واقياً في الطائرة وهي متوجهة إلى باريس.