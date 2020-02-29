وجهت الفنانة شهيرة الاعتذار لنجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب تغيبها عن العزاء في والدهما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وغردت الفنانة، قائلة: "أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك عن عدم استطاعتنا تقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا، لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".
وانعقدت مساء أمس الجمعة، مراسم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، الكائن بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة، وحضره عدد كبير من قيادات الدولة ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من السياسيين والفنانين والإعلاميين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب محمود ياسين.. شهيرة توضح سبب عدم حضورها عزاء مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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