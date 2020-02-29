منها النعناع والروزماري.. أعشاب تقضي على القلق والاكتئاب وألزهايمر

قد يتسبب الوضع الاقتصادي والحياة السريعة في إحداث ضغوط نفسية وعصبية قد تدفع البعض للاكتئاب وحتى الإصابة بـ ألزهايمر، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تساعد على تجنب الإصابة بهذين المرضين، حسب موقع "ديلي هيلث بوست" المعني بالصحة.

النعناع

من المعروف أن نبات النعناع، من المشروبات الرائعة والمغذية وله فوائد صحية جمة حيث يساعد على الهضم، تخفيف الألم، بما في ذلك الصداع والصداع النصفي، وتعزيز الأداء الرياضي.

ووجد الباحثون أن رائحة ونكهة النعناع يمكن أن تكون لها آثار عميقة على الوظيفة المعرفية للمخ، وقد أظهرت الدراسات أن النعناع يزيد من اليقظة والذاكرة.

الجنكو بيلوبا أو عشبة الجنكة

كانت عشبة الجنكة التي تشبه أوراقها شكل المروحة، تستخدم في الطب الآسيوي منذ العصور القديمة لتحسين الذاكرة والإدراك، ووجدت دراسة عن تأثير مستخلص الجينكو بيلوبا، على الذاكرة نشرت نتائجها عام 2011، أن المجموعة التي انتظمت في تناول هذه العشبة أدت أداءً أفضل في اختبار الذاكرة.

كما ثبت تأثيرها الإيجابي على تنشيط أجزاء المخ المسؤولة عن تخزين الذكريات.

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الجنسنج

هناك نوعان من نبات الجنسنج أحدهما أميركي والآخر آسيوي، ورغم أن الدراسات أظهرت قدرتهما على تحسين المزاج والحد من التوتر والقلق، إلا أنها أكدت تفوق الجنسنج الأميركي في تحسين الذاكرة العاملة بشكل ملحوظ.

ووجدت إحدى الدراسات أن "الجنسنج"، قد يعمل كعلاج طبيعي لمرض ألزهايمر، كما يمتلك خصائص مضادة للسرطان، والقدرة على تثبيط نمو الأورام، مما يوحي بأنه يعمل كعلاج طبيعي للسرطان.

الروزماري أو إكليل الجبل

أثبتت الدراسات أن استنشاق ساق عشبة إكليل الجبل، والمعروفة بـ الروزماري، يمكن أن يحسن الذاكرة العاملة للأطفال في سن المدرسة، ما يعزز الأداء الدراسي، علاوة على ذلك، فإن نشاط مضادات الأكسدة الموجودة بهذه العشبة لها تأثيرات وقائية عصبية إيجابية.

ويعتبر الروزماري، بمثابة منبه معرفي ويتميز بقدرته على تقوية الذاكرة وتحسينها وزيادة التركيز، كما يساعد على تحفيز النشاط المعرفي والحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أو الخرف.

وقد ارتبطت رائحة الروزماري العطرة والذكية، بتحسين المزاج وتخفيف التوتر خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن أو اختلال الهرمونات، وكل ذلك بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها هذه العشبة المذهلة.