فيديو.. "قلبي صافي".. سمية الخشاب تكشف سر "حلاوتها" لمتابعيها

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها وهي تقطف البرتقال من إحدى الحدائق.
وعلقت الفنانة سمية الخشاب، على مقطع الفيديو قائلة: "برج الميزان الطبيعي.. ما شاء الله".
وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة على مقطع الفيديو، فتلقت سؤالا من أحد المتابعين لها عن سر جمالها، فأجابت سمية الخشاب: "ما شاء الله لأن قلبي صافي وعندي سلام داخلي وبتمنى الخير لكل البشر".
كما تلقت "الخشاب"، العديد من تعليقات متابعيها: "أنت ملكة جمال مصر والعالم" "ربنا يسعدك يا نجمة"، "قمر يقطف البرتقال".
ويذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا كليبا لأغنيتها "عربية أنا".
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