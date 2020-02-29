للأمهات.. أفضل طرق للتخلص من تجمع اللبن في الثدي بعد الفطام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تعد مرحلة الفطام من أصعب المراحل التي تمر بها الأمهات بسبب التغيرات النفسية التي تمر بها هي وصغيرها، وتتطلب رعاية مضاعفة للطفل، ولصحتها خاصة أنه غالبا يصاحبها الحزن الشديد والاكتئاب، فضلا عن تجمع الحليب في الثدي الذي يتسبب لها في الشعور بآلام شديدة.
وللتعرف على أفضل الطرق التي تساهم في التخلص من تجمع الحليب في الثدي في مرحلة الفطام اضغط هنا.
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