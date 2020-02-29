7 أسباب تؤدي إلى انفجار أنبوبة البوتاجاز.. احذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

انفجار أسطوانة البوتاجاز دون سبب، يكاد يكون مستحيلًا، بحسب ما أوضح موقع شركة الغاز "SHV" الهولندية، لكن هناك عوامل محددة تؤدي إلى هذه الكارثة، احذر منها:

1- تسرب الغاز بجوار النار، فلا تقم باختبار التسريب من خلال استخدام النار.

2- لا تضع الاسطوانة في حمام مائي ساخن، لمحاولة استخدام الغاز المتبقي في الأنبوبة، حيث تتزايد فرص انفجار اسطوانة الغاز دائمًا عند تعرضها للحرارة والنار.

3- عدم غلق مفتاح الغاز، أثناء عدم استخدام البوتاجاز يعرضك للخطر.

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4- لا تقم بتخزين البلاستك أو أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من أسطوانة الغاز.

5- احرص على تهوية المطبخ بشكل جيد حتى لا ترتفع درجة حرارة المكان.

6- يجب شراء الأسطوانة من أماكن موثوق منها ومعتمدة.

7- تحقق من عدم وجود أي تشققات أو تلف في الخرطوم أو منظم الغاز.

وأُصيب 20 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء إقامة حفل زفاف داخل منزل بقرية مطاي البلد شمالي محافظة المنيا، الخميس. وأٌخمد الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني، فيما تبين نفوق بعض رؤوس الماشية، وانهيار بلكونة أحد الطوابق.