تعليقا على تفشي كورونا في الخليج.. أحلام تطالب متابعيها بالاستغفار

​مع نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا المستجد، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق، وهو ما أصاب الكثيرين بالذعر والخوف والقلق، خاصةً بعد ارتفاع حالات المرضى والوفيات.

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، على هذه الأزمة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مطالبةً جمهورها بكثرة الاستغفار، داعيةً من الله أن يذهب هذا المرض عن من ابتلي به، قائلةً: "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

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يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.