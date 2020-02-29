طبيبة توضح الطريقة الصحيحة لارتداء الـ "كمامات" للتحصن ضد كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ودائما ما تتصدر مشاهد البحث عنه صور لمواطنين يرتدون الكمامات، التي قد لا يعرف البعض أن لها طريقة صحيحة لارتدائها، ولا يتم ذلك بشكل عشوائي.

ووفقًا لـ "سبوتنك"، فإن رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، الطبيبة، آنا بوبوفا، صرحت أن جميع الكمامات الطبية التي تباع في الصيدليات، هي علاج فعال للفيروس التاجي "كوفيد-19"، في حال استخدامها بشكل صحيح.

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وقالت "بوبوفا": "إذا اتبعت شروط ارتداء الكمامات بشكل صحيح، بينها ارتداء كمامة نظيفة كل ساعتين أو ثلاث ساعات كحد أقصى... فإنها ستحميك حتما من الإصابة بالعدوى".

وأكدت الطبيبة، أنه من الخطأ للغاية أن تمسح يديك بالكمامة أو تمسحها بأي سطح مثل الطاولة ومن ثم تضعها على وجهك.

وأضافت "بوبوفا"، أن الفيروس الجديد لا يمتلك خصائص خارقة، فهو غير قادر على اختراق الأسطح السميكة، لهذا من المؤكد أن ارتداء الكمامة سيحمي من خطر الإصابة.

كما نصحت الطبيبة بالامتناع عن السفر إلى دول أخرى، لكن في حال السفر يجب اتباع جميع قواعد الوقاية من الفيروس، منها غسيل اليدين والانتباه لنظافة الأجهزة الاكترونية التي تستخدمونها بالإضافة إلى تنظيف الوجه والأنف خلال النهار، واستدعاء الطبيب في حال الشعور بأي وهن أو ضعف أو في حال ملاحظة الحالة لدى الأقرباء.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.