"جنيفير إتكينز".. تنمر بها خطيبها فأصبحت ملكة جمال بريطانيا

بعد رحلة طويلة ومليئة بالتحدي.. استطاعت جنيفير اتكينز، أن تحول الإحباط والتنمر والتقليل منها، لطاقة إيجابية قلبت حياتها رأسًا على عقب وأهلتها للفوز بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى.

والبداية وفقًا "ديلي ميل البريطانية"، عندما تعرفت "إتكينز"، في عام 2011، على شاب، وتعلقت به كثيرا، إلا أنه لم يكن على نفس درجة الحب، وبدأ ينتقد وزنها الذي وصل إلى 203 أرطال، إلا أنها لم تبالي، وزاد حتى أصبح 238 رطلا، الأمر الذي دفعه للتخلي عنها.

Advertisements

لم تدع ابنة الـ 26 عاما، تصرفات خطيبها، تصيبها باليأس والإحباط، بل زادتها إصرارا على تحقيق المستحيل، وقررت خفض وزنها، وخلال عامين فقط هبط إلى 131 رطلا، إلا أن طموحها لم يتوقف عند هذا الحد، فقررت المشاركة عدة مرات في مسابقة ملكة جمال بريطانيا، حتى فازت ببطولة هذا العام.

"إتكينز"، تقول للصحيفة البريطانية، إنها سعيدة بما حققته، وإن الفوز بلقب مكلة جمال بريطانيا العظمى، يمثل نهاية رحلة طويلة وصعبة، ولكنها مذهلة ومليئة بالحكايات الملهمة.

وتضيف: "عند الانفصال عن خطيبي السابق شعرت بالدمار، لكن في النهاية كان ذلك أفضل شيء يحدث لي، فلولاه لما خفضت وزني، ولا حزت على لقب ملكة جمال، ولا ارتبطت برجل آخر أكثر احترامًا لي".