يوم مع ستات الريف.. مذيعة "8 الصبح" تحلب الأبقار بجلباب فلاحي

حرص برنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، على عمل معايشة عن الحياة الريفية والفلاحة المصرية، وقصص الكفاح اليومية في إدارة شؤون الأسرة والعمل، وقد ظهرت المذيعة وهي ترتدي الجلباب الفلاحي ومنديلا يغطي جزءا من رأسها.

وخاضت مقدمة برنامج "8 الصبح"، تجربة حلب الأبقار والجاموس، بمساعدة من ربة منزل، وشرب القليل من اللبن بعد حلبها.

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وأضافت "أشرف"، أن حياة الفلاحة تبدأ من الساعة الخامسة فجرا وتنتهي الحادية عشر ظهرا، فضلا عن قيامها بإطعام البط، وعجن خليط من الدقيق والخبيز لعمل الخبز الفلاحي.

وتحدثت الإعلامية أيضا مع أمينة المرأة في نقابة الفلاحين بمحافظة القليوبية، مركز شبين القناطر، والتي قالت إن المرأة الفلاحة يكون أقصى طموحها هو أن تساعد زوجها وأسرتها والأعمال الريفية، فيما تحاول النقابة مساعدتها عن طريق الوحدة الصحية البيطرية لتسهيل حياتها عن طريق وزارة الري والزراعة، فضلا عن تسهيل بعض الأمور الحياتية مثل مشاكل المياه والسماد.