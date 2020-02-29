مكياج يناسب فستان أبيض وأسود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 05:55 مساءً - هل أنت على موعد مع سهرة أو مناسبة مهمة وترغبين في ارتداء فستان أبيض وأسود وتفتشين عن مكياج مناسب لهذين اللونين؟ حيث أن هناك ألوان مكياج تتماهى بشكل رائع مع الفستان الأبيض والأسود لتمنحك إطلالة مكتملة لا تشوبها شائبة. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل مكياج يناسب فستان أسود وأبيض يجعلك تضجين أنوثة في أي مناسبة.



مكياج البشرة

مكياج البشرة



حضري البشرة جيداً قبل تطبيق مستحضرات الأساس، بحيث تقومين بتنظيفها بالغسول المناسب، وترطيبها بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك. طبقي البرايمر أولاً، من ثم ضعي طبقة رقيقة من الفاونديشن القريب الى لون بشرتك. أما الكونسيلر فاعتمديه بلون أفتح بدرجة واحدة، وبذلك تحصلين على مكياج بشرة طبيعي من دون أي شوائب أو عيوب. ولا تنسي تطبيق البلاش الوردي على عظمتي الخدين للحصول على إطلالة مشرقة ومتوهجة.

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مكياج عيون مناسب لفستان أبيض وأسود

مكياج عيون مناسب لفستان أبيض وأسود



يعد المكياج السموكي الخيار المثالي إذا كنت ترغبين في ارتداء فستان أبيض وأسود، واستخدمي فيه ظلال العيون السوداء مع لمسة فضية ناعمة. قومي أولاً، بتوزيع ظلال العيون الفاتحة على كامل الجفن المتحرك، واستخدمي الظل الأسود الداكن عند زاوية العين الخارجية، أما زاوية العين الداخلية ومدمع العين فطبقي عليهما الظل الفضي اللامع قليلاً. من ثم، ارسمي خط أيلاينر يمتد على طول الرمش العلوي وصولاً الى خارج حدود العين قليلاً. وإذا كنت ترغبين في نظرات حادة وجريئة، ضعي الكحل الأسود أو الرمادي الداكن داخل العين. بعدها، طبقي ظلال العيون الداكنة على كامل الجفن المتحرك، واحرصي على دمج الألوان بشكل متقن، للحصول على مكياج سموكي أنيق وجذاب.

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أحمر شفاه مناسب لفستان أبيض وأسود

أحمر شفاه مناسب لفستان أبيض وأسود



لحسن الحظ أن هناك الكثير من ألوان الروج التي تتناغم بشكل رائع مع الفستان الأبيض والأسود، وفي مقدمها: الأرجواني، البنفسجي، البيج المائل الى الوردي، البرتقالي الفاقع، إضافة الى الى اللون البني. ويعود اختيار ألوان الروج الى ذوقك، فإن كنت تحبين ألوان الروج الفاقعة والداكنة، احرصي على اعتماد مكياج عيون ناعم يعتمد على الأيلاينر المجنح، وذلك تجنباً للمبالغة. أما إذا كنت تميلين الى ألوان أحمر الشفاه الهادئة، فإن مكياج العيون السموكي هو الخيار الأفضل للحصول على إطلالة أنثوية جذابة.

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