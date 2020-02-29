كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 05:55 مساءً - يجذب الروج الكشميري بدرجاته كافة النساء والفتيات من مختلف الأعمار، كونه لوناً رائجاً جداً في عالم الموضة من جهة، ومن جهة أخرى يمنح المرأة إطلالة أنثوية مشرقة، وهو من أجمل ألوان الروج الهادئة والبسيطة، ويتناغم مع ألوان البشرة كافة نظراً الى وجود درجات متعددة ومختلفة من اللون الكشميري. فإن كنت من محبات أحمر الشفاه باللون الكشميري، سنعرفك الى طريقة عمل الروج الكشميري، الذي يمنح الشفاه مظهراً أنثوياً جذاباً.



أنواع ودرجات الروج الكشميري

درجات الروج الكشميري



يميل اللون الكشميري الى اللون الوردي، ونظراً الى جماله وسحره فهو أصبح يحتل حيزاً كبيراً في عالم المكياج عموماً وأحمر الشفاه خصوصاً، وهو يتوافر بدرجات مختلفة ليتناسب وجميع ألوان البشرة، مثل الكشميري الوردي، الفوشيا، المشمشي، البيج، والرملي... أما أنواع الروج الكشميري، فهي النوع العادي الذي يتميز بلمعته الظاهرة ولونه الواضح وتركيبته السائلة والمتماسكة، إضافة الى الروج الكشميري المات.

تابعي المزيد: رسمات أيلاينر للعيون الصغيرة



نصائح عند استعمال الروج الكشميري

الروج الكشميري



عندما تقررين اعتماد الروج الكشميري، وبالتركيبة المات بشكل خاص، احرصي على تقشير شفاهك وترطيبها جيداً، وذلك قبل استخدام الروج، كون الروج الكشميري من الألوان الفاتحة التي تبرز عيوب الشفاه مثل الجفاف والتقشرات والتشققات، فتقشيرها وترطيبها يمنحانك إطلالة جذابة لا تشوبها شائبة.

Advertisements

تابعي المزيد: مكياج المشاهير اعتمديه في المناسبات



طريقة عمل الروج الكشميري

الروج الكشميري



بإمكانك عمل الروج الكشميري في البيت من مواد طبيعية غير مؤذية للشفاه، وذلك بعكس الكثير من أنواع أحمر الشفاه التي تحتوي في تركيبتها على مواد صناعية وكيماوية مؤذية للشفاه والبشرة. ولعمل الروج الكشميري، أنت بحاجة الى ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي، وكريم أساس ذي نوعية جيدة، إضافة الى ربع ملعقة صغيرة من أي أحمر شفاه متوافر لديك. اخلطي الفازلين وأحمر الشفاه جيداً، من ثم خففيه بكريم الأساس بشكل تدريجي الى أن تحصلي على اللون الكشميري الذي ترغبين فيه. كما بإمكانك مزج ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي مع الروج البني، وهكذا تحصلين على الروج الكشميري بطريقة سهلة وسريعة. كما أن وجود الفازلين في تركيبة الروج الكشميري سيحافظ على شفاهك ناعمة وخالية من التقشر والتشققات.

تابعي المزيد: صيحات المكياج الأحمر للمرأة الرومانسية