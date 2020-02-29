كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 05:55 مساءً - تهوى الفاشينيستا ومقدِّمة البرامج السعودية إلين سليمان تنسيقَ ألوان مكياجها بطرق عصرية ومميزة، تناسب الشابات من مختلف الدول، لذا جمعنا لكِ بعضًا من إطلالاتها بالمكياج المميز؛ لتحصلي على طرق مذهلة وفريدة من نوعها.

مكياج شبابي وعصري من إلين سليمان



في إطلالة شبابية، تزينت إلين بقلم الروج وبالآيشادو باللون الزهري، ورسمت حول عينيها غيومًا بيضاء، مع رسمة آيلاينر أسود، وجمَّلت وجنتيها بالنقاط البيضاء مع البلاشر الزهري؛ لتحصل على إطلالة بسيطة ومميزة مع قميص أبيض.

مكياج شبابي وعصري من إلين سليمان

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وتجمَّلت بإطلالة أكثر بساطة ومناسبة للمناسبات بطلاء الشفاه والبلاشر بدرجة مميزة من اللون البنفسجي، وجمَّلت عينيها بتدرجات اللون ذاته، ورسمت خطًّا مسحوبًا بقلم الكحل السائل باللون الأسود، يعلوه خط فضي مسحوب بدرجة أطول.

مكياج شبابي وعصري من إلين سليمان



وللوك آخر، لوَّنت عينيها بدرجة من اللون المشمشي اللامع في الجفن والمُطْفَأ من الأعلى، واستخدمت أحمر الشفتين الزهري والبلاشر البني، ورسمت خطًّا من اللمعة الفضية بالذقن وخطًّا مسحوبًا للأعلى بطريقة نصف الدائرة أسفل العينين.

مكياج شبابي وعصري من إلين سليمان

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