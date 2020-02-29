عقب أزمتها الصحية.. هيدي كرم توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها مع شقيقتها التي مرت مؤخرا بأزمة صحية.

وعلقت "هيدي"، على الصورة قائلة: "لما بتحصل أزمة كبيرة في حياتك وبتبقى على حافة أنك تخسر أعز الناس كل حاجة في الدنيا بتقف، وفي لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك والمهم بيصبح مش مهم، والمؤلم بيصبح مش مؤلم، والمُفرح بيصبح مش مُفرح، وساعتها بتحس أن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي أنت راسمه وفاهمه.. خلي عينكم دايمًا على الأوليات دي".

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وتابعت الفنانة: "ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت والمشاعر والحب والتعبير عن الحب، ما تبخلوش عليهم بالتشجيع والكلمة الطيبة، لأن ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين ايديكم، وساعتها مش هايبقى حزن بس على فقدانهم لا كمان هايبقى ندم على كل وقت، قصرتوا أو بخلتوا فيه.. الندم إحساس مؤلم فوق الوصف، خصوصًا لما يكون فات الأوان.. حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي في الدنيا دي كلها.. ربنا يخليكي ليا ولكل الناس اللي بيحبوكي وما يقدروش يكملوا مشوار الحياه من غيرك".

ويذكر أن هيدي كرم، كانت مشاركة في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "الزوجة 18"، بطولة الفنان حسن الرداد، وشارك فيه ناهد السباعي، وسلوى خطاب، ‏وشيماء سيف، ومحمود ‏البزواي.‎