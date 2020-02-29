نجل أحمد السقا يوجه رسالة له في عيد ميلاده الـ47: نمبر وان وأسطورة

احتفل ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاد والده الـ47، الموافق غدا، 1 مارس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موجهًا رسالة له، مرفقة بعدد من الصور التي تجمع بينه وبين والده منذ الطفولة حتى أصبح شابًا.

وأرفق "ياسين" تعليقًا على الصور، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لأفضل ممثل في وقتنا الحالي، سند العائلة، ونمبر 1 بالنسبة لي للأبد، أحبك".

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لم يكتفي ياسين السقا، بمشاركة عدد من الصور التي تجمعه بوالده وحسب، بل أعد مقطع فيديو لنجوم ونجمات الفن، وهم يتحدثون عن والده خلال اللقاءات والمناسبات المختلفة، وأرفق تعليقًا عليه، قال خلاله، "أنا فخور جدًا بأنني ابنك وهذا ما يقوله الناس عندما تكون أسطورة حقيقية، نجم مصر الأول".

لقيت الصور التي نشرها نجل أحمد السقا، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، مهنئين الفنان بعيد ميلاده، وكان من أبرز التعليقات، "كل سنة وحضرتك طيب يا نجم مصر ونجم نجوم العالم العربي، بجد من أفضل الفنانين في تاريخ السينما المصرية، من غير مانسمع هذا الكلام أحمد السقا الشهامة والرجولة والطيبة مبينه بعيونه، كل عام وأنت بألف خير فنانا الجميل، ربنا يخليكم لبعض أحلى عيلة في الدنيا".