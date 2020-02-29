"فين شريف".. متابعو داليا مصطفى عن غياب زوجها في عيد ميلاد عماد متعب

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على مشاركة الاحتفال مع لاعب النادي الأهلي السابق، عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، بعيد ميلاده الـ37، الذي وافق 20 فبراير من العام الحالي.

وشاركت داليا، صورة تجمعها بعماد متعب وزوجته، وعدد من الأصدقاء، فيما تغيب زوجها الفنان شريف سلامة، عن الحضور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا مهنئة من خلاله لاعب الكرة، قائلةً: "عيد ميلاد سعيد عماد متعب".

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ظهرت "داليا"، خلال الحفل مرتدية بنطلون جلد أسود، وبلوزة سوداء بكم أسود، فيما ارتدت "نعوم" زوجة "متعب"، تنورة قصيرة من الجلد الأسود وبلوزة بلا أكمام.‏

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 15 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، تساءل أصحابها عن غياب زوجها الفنان شريف سلامة، قائلين: "أمال فين شريف، زوجك فين"، فيما ردت إحدى المتابعات عن السؤال وسبب تغيب الزوج قائلةً: "بيصور حاليا مسلسل في لبنان اسمه أسود فاتح هيتعرض في رمضان إن شاء الله".