مارس يشهد البطولة النسائية لـ "تمكين المرأة المصرية" تحت سفح الأهرامات

تحت سفح الأهرامات، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، تنطلق فعاليات افتتاح البطولة النسائية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعالا لأسرتها وللمجتمع، وذلك بالشراكة مع شركتي "360 Experiential Solutions"، و"أكسون موبيل ExxonMobil"، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women".

هذا وسوف يشهد الافتتاح الذى يعقد يوم السادس من مارس 2020، حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وعدد من الوزراء، منهم نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمديرين التنفيذين للشركات المشاركة والرعاة للبطولة، ويتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات لجميع الشخصيات الداعمة لقضية المرأة.

جدير بالذكر، أن البطولة النسائية تقام على مدار يوم واحد خلال شهر مارس القادم، وتتضمن عدداً من الألعاب والأنشطة التي تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة لعدد من الشركات والهيئات المشاركة بالبطولة، فضلا عن تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، وسوف ينتهى اليوم برسم لوحة فنية تبرز أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، تشارك فيها الفرق النسائية بالتعاون مع عدد من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات، لدعم فكرة المساواة.

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وسوف تقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية لفرقهن النسائية، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، والمزمع عقده مارس القادم، بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم، وسوف يخصص نصف العائد من هذه البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمي في منطقة حي الأسمرات على مدار أربعة أشهر خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير 2021.