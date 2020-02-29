مجموعة أزياء امبريو أرماني لخريف 2020 .. تعكس السحر الأنثوي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبا ما يفضل جورجيو أرماني تفادي الاتجاهات والصيحات الرائجة، ويميل إلى تحديث القطع الكلاسيكية، ولموسم خريف 2020 قام بإعادة تصميم قطع الخياطة الراقية باستخدام الأقمشة الناعمة المتدفقة.

وافتتح عرض موسم خريف بخط R-EA الذي استخدم فيه الصوف المعاد تدويره والقطن العضوي والنايلون المعاد تدويره والحشو محتضنا بذلك الموضوع الرائد حاليا وهو الاستدامة، وتضمن الخط معطف بافر مبطنا من الصوف الأسود والنايلون مزينا بشعار X أبيض من الأمام والذي يذكرنا بشعار الحركة البيئية العالمية الشهيرة "Extinction Rebellion" والتي تشمل قائمة أعضائها أشهر نجوم هوليوود، كما شمل الخط تنورة أنثوية منتفخة سوداء مبطنة منسقة مع سترة موتو بدون أكمام وبسحاب أمامي، وسترة بلايزر الفانيلي على شكل توب كورسيه منسقة مع شورت قصير وزوج من الجوارب الشفافة.

أما بالنسبة للمجموعة الجديدة، فعمل أرماني على إظهار انسجام الأسلوب الأنثوي والرجالي في بدلات بنطلون متعددة الطيات في اللونين الأسود والأبيض و مع كل أنواع السترات: القصيرة وبياقة الصدر المزدوجة، الطويلة والنحيفة، أو المثبتة بأناقة بزر واحد على الكتف.

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أما أبرز القطع في المجموعة فشملت سترة بلايزر سوداء قصيرة منسقة مع قميص فرنسي أبيض وبنطلون أسود ملتف بأطراف غير متماثلة، بالإضافة إلى سترة البومبر بطبعة أمير ويلز منسقة مع بنطلون ناعم متدفق مثبت بأزرار عند الكاحل.

ومن مختلف أنماط القطع المخملية التي ظهرت على المدرج، برز فستان الـ LBD الأسود القصير من وحي الثمانينات بأكمام مقلمة وبقصة الخصر المنخفض، وتنورة قصيرة مزينة بربطة بو ضخمة منسقة مع قميص مخملي بجيوب جانبية وجوارب سوداء شفافة، بالإضافة إلى معطف مخملي أسود بدون ياقة ببطانة من الحرير الملكي الأزرق اللامع منسق مع ربطة عنق بيضاء والتي أضفت على الإطلالة لمسة مثيرة.

وكانت المجموعة غنية بالتفاصيل كالكشكشة، بتلات الشيفون، الحياكة المتماسكة والتطريزات الكريستالية في جميع ظلال الأخضر: اليشم والغابة والشامروك.