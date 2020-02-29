الامارات | الأزهر ينعى المفكر الإسلامي محمد عمارة: التاريخ سيظل يذكره

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى المفكر الإسلامي محمد عمارة: التاريخ سيظل يذكره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الأزهر الشريف، المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 89 عاماً.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية «أ.ش.أ» عن بيان للأزهر أمس قوله إن «رحيل الدكتور محمد عمارة ترك فراغاً يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء الذين يحملون على عاتقهم أمانة العلم، وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي في تبليغ رسالة الله والدفاع عن سماحة الإسلام ووسطيته وإعلاء شأنه، ودحض ما أثير عنه من شبهات».

وأضاف البيان «تشهد على ذلك مصنفاته المملوءة علماً وحكمةً ومعرفةً، وإسهاماته الكبرى في إثراء الفكر الإسلامي، والتي ملأت الدنيا وغطت كل القضايا الفكرية العامة والمعاصرة، ومحاضراته التي أفاد منها الآلاف من طلاب العلم في العالم الإسلامي».

