بعد فيديو تكسير دنيا سمير غانم للأطباق.. إليك أغرب 8 مطاعم في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم فيديو لها عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام" وهي تكسر الأطباق في أحد مطاعم دبي، وهي عادة شهيرة في هذا المطعم.

لماذا يكسر المطعم الأطباق بدلًا من غسلها؟

وما إن تدخل عتبة المطعم، لن تسمع أصوات الموسيقى فحسب، وإنما سيتردد على مسامعك أيضًا صراخ وهتافات لا تسمعها عادة بغالبية مطاعم المدينة، قد تظن أن مشاجرة ما قد وقعت للوهلة الأولى، ولكن عليك أن تتطلع على ثقافة المطعم اليونانية أولاً، فبعيدًا عن الرقصات الشعبية التي يُقدمها مطعم "Opa"، يحرص بدوره على استحضار الأجواء اليونانية أيضاً، عن طريق كسر الصحون.

وتعود هذه العادة إلى التراث اليوناني القديم، بحسب ما ذكر موقع "CNN"، حيث كان المرفهون قديمًا يكسرون الصحون بدلًا من غسلها، وتطورت هذه العادة حتى باتت تقليدًا يقوم به اليونانيون اليوم، كنوع من التعبير عن السعادة.

وإن راودك الفضول حول عدد الصحون التي يتم كسرها يومياً، فالإجابة هي حوالي ألفين صحن. وفي حديث رئيس التسويق لـ "Demind Holding"، خليل طويل، قال إن اسم المطعم قد جاء من هذا التقليد القديم.

وليس هذا المطعم فحسب الذي يتبع بعض العادات الغريبة وغير المألوفة، فهناك مجموعة من المطاعم على شاكلته نرصدها لكم وفق ما ذكر موقع "restaurantengine".

المرحاض الحديث:

يقع في تايوان، والمطعم يشبه المرحاض العملاق، والمقعد من البورسلين ويتم تناول الطعام عند المرحاض على شكل طاولة.

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النينجا في نيويورك:

يقع المطعم في نيويورك، ومن أغرب العادات لديهم أن الجرسون يتخفى في شكل نينجا، لأخذ طلبات الزبائن.

مطعم من الجليد:

مطعم مكون من الجليد من حيث الجدران والأرضيات والطاولات، ومن عاداته ارتداء المعطف أثناء تناول الطعام، نظرًا لأن المطعم مصنوع من الجليد.

تناول الطعام في الظلام:

يتخذ هذا المطعم الذي يقع في الولايات المتحدة، تقليدًا غريبا، وهو تناول الطعام في ظلام دامس اعتقادًا منهم بأن هذا يقوي ويثير حاسة التذوق والشم والسمع واللمس.

قبور:

يقع في الهند، ومن أغرب عاداته، هو تناول الطعام على طاولة مصنوعة على شكل قبور.

روبوتات راقصة:

يقع المطعم في طوكيو، ومن أغرب عاداته قيام الروبوتات بالرقص والأضواء القوية والموسيقى الصاخبة بصوت عالٍ.

لا طعام قبل الكبير:

من أغرب العادات في غالبية مطاعم كوريا الجنوبية الامتناع عن البدء في تناول الطعام، حتى يبدأ أول شخص مسن على الطاولة، بتناول الطعام، بعدها يمكن للجميع البدء في تناول الطعام للدلالة على احترام الكبير.

نظّف طبقك:

بعض المطاعم في اليابان تطلب من الزبائن تنظيف الأطباق بعد الانتهاء من تناول الطعام، تعبيرًا عن مدى الاستمتاع بالوجبة.