حظك هذا الأسبوع.. ارتباط جديد ونصائح لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير):

يشعر مولود هذا البرج على مدار الأسبوع بالضيق، لذلك يجب تجنب المكر والدهاء في التعامل مع الآخرين.

- برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير):

في هذا الأسبوع يتعرض مواليد الدلو للحسد من بعض الأشخاص، لذا عليك الحرص على قضاء حوائجكم في السر دون العلن.

- برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

لا داعٍ للقلق ستتحسن الأحوال قريبًا وستشعر بالسعادة والراحة.

- برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):

في هذا الأسبوع ستقرر الارتباط بشريك حياتك، لا تتردد في قرارك لأنك ستعيش حياة سعيدة مع شريكتك.

- برج الثور (20 إبريل- 20 مايو):

على مدار هذا الأسبوع لا تجعل الغرور يصيبك بسب استقرار حياتك، ولا تكون قاسيًا في معاملتك مع الآخرين.

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- برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):

عليك أن تكون أكثر صراحة مع الآخرين وتحترم عقولهم وتفكيرهم، وأن تتقبل آرائهم.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

في هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر بسبب التفكير في المستقبل، حاول ان تهدأ واترك الأمر بيد الله.

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

تحاول أن تغير من طريقة تفكيرك وآرائك، لأنك ستلاحظ تغيرًا كبيرًا في حياتك تسعد به.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

كن متفائلًا وتوكل على الله، ولا تدخل في صراعات في العمل تضر بأوضاعك المهنية.

- برج الميزان (23 سبتمبر - 23 أكتوبر):

تتظاهر بالسعادة وراحة البال، لكن في الحقيقة تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في أمور حياتك.

- برج العقرب (24 أكتوبر - 21 نوفمبر):

ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر عصبية، كن هادئًا ستنحل هذه المشاكل قريبًا.

- برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

تمتلك طاقة إيجابية وتحاول تغير روتين حياتك، والسفر للانطلاق وقضاء أوقات ممتعة.