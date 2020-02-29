فساتين محجبات كم طويل موضة 2020 من أسبوع ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - مع إنتهاء أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021 أردنا أن نستعرض لكِ أجمل الفساتين بالأكمام الطويلة والتي نرشحها بقوة للمحجبات، طالعي مختاراتنا واختاري منها ما يعزز أناقتك ويعكس أسلوبك المميز.



فساتين مخمل للمحجبات موضة 2020

فساتين مخمل للمحجبات

شقت الفسالتين المخمل طريقها إلى خشبات عروض أسبوع ميلانو، تهادت عارضات ماركة Ports 1961 بفساتين منفوشة بقصات ساترة، فيما أطلت إحدى عارضات ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini بفستان مستقيم القصة عريض الكتفين مزين بتطريز متناثر على كامل التصميم الذي أتي غير ملاصق للقوام مما يجعله قطعة مثالية تناسب الإطلالات المحتشمة للمحجبات.

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فساتين محجبات بياقة عالية من أسبوع ميلانو

فساتين محجبات بياقة عالية



انتشرت موضة الفساتين المحتشمة المصممة بياقات عالية واستحوذت على إهتمام أشهر المصممين، رصدنا تصاميم فائقة النعومة لدى إرمانو سرفينو Ermanno Scervino و Philosophy di Lorenzo Serafini اتسمت بالتصاميم الواسعة المنسدلة على القامة والخصر العالي الذي يبرز طول القامة.

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فساتين محجبات مطبعة موضة 2020

فساتين محجبات مطبعة

سيطرت الفساتين المحتشمة المزينة بالطبعات على عروض الأزياء الجاهزة، قدمت ماركة إم إس جي إم MSGM فستان فوشيا مطبع بالأسود، كما تألقت عارضة لورا بياجيوتي Laura Biagiotti بفستان Midi مغلف بالطبعات المتداخلة، احرصي على تنسيقه مع كارديغان أبيض طويل وحزام رفيع بلون متناغم لإطلالة أنيقة تناسب النهار.

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فساتين محجبات ناعمة من أسبوع ميلانو

فساتين محجبات ناعمة



سادت على منصات العروض فساتين بقصات ساترة تميزت بالقصات والتفاصيل الناعمة أبرزها الفستان الصوف الذي حمل توقيع ماركة جيل ساندر Jil Sander والفساتين السوداء من مجموعات Anteprima و Sportmaxوالتي تناسب كافة أشكال القامات.