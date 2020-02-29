كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - مريم الجمعة من مدونات الموضة التي يعتمدن على الكثير من الاطلالات العصرية، ولا يتقيدن بأسلوب معينة بالأزياء، وتحرص على اعتماد قطع مختلفة ومتجددة، وتنسيقها بطريقة تناسب حجابها، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة أزياء محجبات بأسلوب مريم الجمعة، لتلهمكِ أفكار عصرية لستايلك.



البلوزة الستان الطويلة مع رسومات الورود لاطلالة كلاسكية

البلوزة الستان الطويلة مع رسومات الورود لاطلالة كلاسكية





إذا كنتِ تستعدين لمناسبة بسيطة في المساء وتحتارين في أي اطلالة ستعتمدين، فإليكِ البلوزة الستان الطويلة مع رسومات الورود الحمراء، التي اعتمدتها مريم الجمعة، مع بنطلون أسود، ونسقت معها شنطة فخمة من شانيل باللون الأسود.

تابعي المزيد: ‫أزياء محجبات جديدة على طريقة مدونات الموضة







الجاكيت المنفوخ الكاجوال من مريم الجمعة

الجاكيت المنفوخ الكاجوال من مريم الجمعة





أما بأيام الطقس الباردة بالطبع كلنا نبحث عن اطلالات تمنحنا الدفء ولا نتخلى عن أناقتنا بالوقت نفسه، كهذا اللوك من مريم الجمعة باختيار الجاكيت المنفوخ الطويل مع حزام الخصر، نسقت معه بوت الساق الطويل، وشنطة كروس عملية باللون الأسود.

تابعي المزيد: أزياء عملية للمحجبات من وحي الفاشينيستا فطامي بوحمد

Advertisements



الفساتين الستان المنفوش من مريم الجمعة

الفساتين الستان المنفوش من مريم الجمعة





لفتنا هذا الموديل للفساتين المنفوشة، مناسب للصبايا الممتلئات وصاحبات الوزن المتوسط، ضيق من ناحية الخصر يبرز رشاقتكِ، وواسع ومنفوش من منطقة الأرداف.

نسقته مريم الجمعة بطريقة عصرية باعتماد الشنطة كبيرة الحجم باللون الأحمر الخشخاش، مع الكعب العالي بنفس اللوك، للمسة غاية في الأنوثة.

تابعي المزيد: أزياء محجبات من خيارات نجود مشعل

اطلالة مخملية باللون الأبيض بأسلوب مريم الجمعة

اطلالة مخملية باللون الأبيض بأسلوب مريم الجمعة





بطريقة بسيطة اعتمدت مريم الجمعة على الأزياء المخملية باختيار اللون الأبيض بإحدى اطلالتها، والتي اعتمدت فيها على البنطلون الواسع، والجاكيت الطويل مع أكمام الشراشيب، ونسقت معهما الحذاء النود، وشنطة بيج

.

تابعي المزيد: أزياء شتوية للمحجبات من إنستقرام