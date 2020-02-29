مجوهرات لأفخم سهرات مارس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - لسهرات مارس الفاخرة إخترنا مجوهرات فخمة ستزيد من سحر إطلالاتك وترند 2020: الترند اليوم سلاسل بطبقات تميل إلى طلّة السبور بعد أن كانت العقود الضخمة هي الموضة لسنوات، ولا يزال عقد السلسلة محور المجوهرات هذا العام، بحسب مصممي المجوهرات الذين أكدوا أنهم أحبو كثيراً العقود الناعمة والطبقات بطول مختلف، أو السوار الكبير والجريء. إستنادًا إلى مدارج عروض أسبوع الموضة لربيع 2020 من عروض بوتيغا فينيتا وبراندون ماكسويل وزيمرمان- نتوقع أن يكون عام 2020 عام السلسلة. يمكنك تجربة الإتجاه بطريقتين مختلفتين: الطبقات للحصول على رقبة أنيقة، أو اختيار قطع منفردة. لنتعرف أكثر على باقي المجوهرات الترند:

العقود التشوكر المرصعة بالأحجار

عقود تشوكر



يعود التشوكر هذا الموسم، خاصة ذلك المرصّع بالأحجار الكريمة. يمكنك إرتدءه في سهراتك، أو طلاتك اليومية. فكما الماس والأحجار الكريمة، يشهد هذا النوع من العقود إتجاهاً على السجادة الحمراء. من مدرجات غوتشي وآنا سوي لربيع عام 2020 إخترنا هذا العقد الضخم، كما اخترنا من بلغاري عقود مرصّعة بالأحجار لأفخم السهرات. بالإضافة إلى التشوكر، إخترنا من شانيل عقداً شفافاً من المعادن، اللؤلؤ، الزجاج، اللآلئ المقلّدة، النحاس و الذهب، اللؤلؤ الأبيض، والكريستال. هذا العقد يليق بمناسبات فخمة جداً كالأفراح والحفلات الضخمة، مع فستان مكشوف عند أعلى الصدر.

عقد شانيل مع أقراط

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الأساور الماسية لسهرات مارس

أساور بولغاري



وفقًا لكبارمصممي المجوهرات،عام 2020 هو عام الـ vintage. سواء دمرتِ صندوق مجوهرات جدتك أم لا. من العقد إلى السوار إلى الخواتم. من هنا، أتت مجموعة أساور Fiorever من بولغاري هذا العام مستوحاة من زهرة يعتز بها الرومان في جميع الأوقات كرمز للسعادة والفرح. في مزيج من كلمتين لهما مغزى،Fiore ، "الزهور الإيطالية"، وever "إلى الأبد". يحتفل Fiorever بالحب الروماني للحياة من خلال تصميم عاطفي يعني التألق مع التوهّج الأبدي. الأساور التي اخترناها_ أيقونة الأزهار الثمينة، مصنوعة من مجموعة من الألماس ذات الجودة العالية. أساور Fiorever من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مع 20 قطعًا من الألماس المستدير اللامع (2.63 قيراطًا) والماس المرصوف.

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الخواتم القديمة تعود مع سهرات مارس

خواتم من تيفاني مرصّعة بالماس



كما ذكرنا، مجوهرات عام 2020، هي تجديد للموضة القديمة. بالطبع، ليس لدينا جميعًا قطع يمكن أن نعتنقها من جداتنا. من حسن حظنا أنّ مصممي المجوهرات يتأثرون بالقطع القديمة، حيث شقّت المجوهرات "العتيقة" طريقها إلى منصات عروض أسبوع الموضة هذا العام، بطريقة كان التراث مصدر إلهام للمصممين. مثال، مصمّم المجوهرات الباريسي لورين روبنسكي حرّض على ذلك بطريقة فاخرة من حلقات الخاتم إلى القلادات على شكل قلب. للخواتم، إخترنا من تيفاني خاتم خطوبة من الماس من أيام الزمن الجميل في أعلى معايير الجودة.