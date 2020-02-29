كتاب رولا خرسا الديني يثير الجدل.. ودعاء فاروق ترد على المهاجمين: الحجاب مش أهم حاجة

"فضحكت فبشرناها"، آية قرآنية اختارتها الإعلامية رولا خرسا، عنوانًا لكتابها، فقامت زميلتها الإعلامية دعاء فاروق، بتهنئة "رولا"، عن طريق نشر صورتها مع الكتاب عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الإعلامية دعاء فاروق، على صورتها مع كتاب رولا خرسا، قائلة: "مبروك يا رولا كتابك الجديد (فضحكت فبشرناها) عن سيرة زوجات الأنبياء والرسل بعد حصولك علي إجازة مجمع البحوث الإسلامية.. والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي أنك ممكن تكتبي النوع ده من الكتابة".

وتابعت الإعلامية قائلة: "بدأت بقصة ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام وفوجئت بسرد غاية في السلاسة ولأول مرة أعرف تفاصيل حياة سيدنا داوود أصلا.. رولا مزجت بين قصة النبي عليه السلام وقصة زواجه.. دفعني الفضول لتصفح باقي القصص.. قرأتهم بتمعن، فوجدتها مزجت بشكل رائع بين قصة النبي وقصة زواجه مع انطباع أخير عن شخصية الزوجة لتبروز دورها في حياة كل نبي".

واختتمت "فاروق"، تعليقها بالتعبير عن سعادتها لكتاب زميلتها: "سعيدة بهذا الإنتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والأخت أم قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا".

لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، إذ تلقت الإعلامية دعاء فاروق، تعليقا من إحدى متابعيها منتقدة الإعلامية رولا خرسا وكتابها: "بصراحة أخاف اقرأ كتاب لكاتبة زي رولا خرسا أعتقد إنها عندها ازدواجية في الفكر.. مش عارفة إزاي ‏واخدة إجازة من مجمع البحوث الإسلامية وعملت كتاب ديني بيتكلم عن زوجات الرسل وهي متبرجة وغير محجبة.. أعتقد إنها مش ‏هتبقى مقنعة ولا عندها مصداقية.. أنا عارفة إنها حرة تتحجب ولا لا بس هي مش حرة تنتج لنا كتاب ديني عن زوجات الرسل وهي ‏فخورة قوي بيهم وفي نفس الوقت ما عملتش أول حاجة وأهم حاجة من سيرتهم.. ولا دي نقرة ودي نقرة تانية".‏

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لترد عليها الإعلامية دعاء فاروق قائلة: "ومجمع البحوث الإسلامية هيجاملها ليه لو رولا عندها معايير مزدوجة.. جماعة عيب الكلام ده ‏أنتو بتغلطوا في مجمع البحوث الإسلامية كده.. ورولا خرسا ست متدينة ومثقفة ومحتشمة والإيشارب مش أول ولا أهم حاجة.. هو ‏من ضمن حاجات كتير مهمة بس مش أهم ولا أول حاجة"‏.

وانقسمت التعليقات ما بين المؤيد لرأي الإعلامية دعاء فاروق، وبين من وقف في صفوف المنتقدين لكتاب الإعلامية رولا خرسا.