بالفواكه ومشاتل الورد.. عدسة آلاء توثق الوجه الآخر لغزة: مش كلها حرب

"وضع صعب، قصف جوي وشهداء ومعابر مسكرة، لكن إحنا لسه عايشين، مش كل يوم عندنا هيك"، بهذه الكلمات بدأت "آلاء قاسم،، حديثها لـ"الوطن"، عن رحلتها في شوارع مدينة غزة الفلسطينية، والتي بدأتها قبل أسابيع قليلة، لإظهار الوجه الآخر للمدينة التي طالما دمر الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من منازلها، ورمّل نسائها، ويتّم أطفالها، ولم يرَ الكثير من السكان في العالمين العربي والغربي، منها إلا صور الدمار والأنقاض.

رفضت آلاء قاسم، 25 عاما، ابنة "دير البلح" بمدينة غزة، أن تقف في موضع المتفرج، خاصة أنها كلما تجولت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدت صور الدمار لمدينتها والدعاء لأهلها، "بعد التصعيد الأخير الناس أخدت فكرة أن غزة دائما عايشة في حرب ودمار، أحنا عايشين وضع صعب أكيد، لكن عندنا حاجات حلوة"، ومن هنا بدأت "آلاء"، جولاتها المختلفة لترصد بعدستها مشاهد الطبيعة في غزة وأشهر أماكنها التي لاتزال تحتفظ بجمالها.

من ميناء غزة، كانت بداية انطلاق "آلاء"، والذي أطلقت عليه، "ميناء بلا سفن"، فلم تعد ترسو فيه السفن بأوامر الاحتلال الذي قطع حركة الملاحة بفعل الحصار، طافت أرجائه الفتاة العشرينية، تلتقط بعدستها أدق التفاصيل، ونشرتها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، "الناس أعجبت بالمكان ماحدا كان متخيل إن في جمال هيك في غزة"، وهو ما أعطاها حافزا لاستكمال ما بدأته.

بدأت بتصوير ميناء غزة

من ميناء غزة، إلى الأراضي الزراعية في مناطق "بيت لاهيا" و"جحر الديك"، ومراحل قطف الزيتون في موسمه، وسفرة الفطور الفلسطيني الأصيل، كلها مشاهد وثقتها "آلاء"، مستغلة في ذلك، عملها في مجال التسويق الرقمي للترويج للوجه الآخر لمدينتها التي لايُرى منها إلا مشاهد الدمار، وبالفعل تلقت العديد من الرسائل والتعليقات جميعها يتسائل عن جمال غزة وتفاصيل معالمها.

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"غزة مشهورة برضه بزراعة وتصدير الورود، لكن تراجعت هاي الزراعة بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، وبعد الحصار برضه"، من أجل هذا تفقدت "آلاء"، مشاتل الورد في مدينتها، فهي لاتزال موجودة، ولكن للمستهلكين المحليين، وليس للتصدير، كل ذلك أبرزت جماله في مبادرتها.