الامارات | «الصحة العالمية» رداً على وزير أردني: الشماغ لا يصلح بديلاً للكمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» رداً على وزير أردني: الشماغ لا يصلح بديلاً للكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت منظمة الصحة العالمية ما ذهب إليه وزير الصحة الأردني سعد جابر من أن الشماغ (غطاء الرأس التقليدي في بلاد الشام) يغني عن استخدام الكمامة في مواجهة وباء كورونا.

وكان جابر قد قال قبل أيام، إن ارتداء الشماغ يغني عن الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا، مضيفاً في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أن «اللجنة الوطنية والفرق الطبية التي لدينا تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة.. خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ».

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وأضاف أن الشماغ يغني عن الكمامة وهو يغسل ويعقم، موضحاً أن هدف الكمامة هو حماية الناس الذين حولك وليس حمايتك (من العدوى).

لكن برنامج «بي بي سي ترندينغ» نقل عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن كلام الوزير جابر غير صحيح.

وتابعت المنظمة أن «الوشاح غير فعّال، فالكمامات الطبية لا تصنع من الأقمشة العادية التي تصنع منها الملابس».

