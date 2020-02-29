تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد تبدو الطريق مفتوحة أمامك على كافة الاصعدة مهنيا اكاديميا وصحيا لتتوج نجاحاتك بتفوق لكن عليك ان تنتبه من يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الذي يحمل بعض خيبات الامل ما يعكر صفو هنائك ويتسبب بالتوتر والنزاعات مع المحيط وبقلق قد ينتابك بدون سابق أنذار فيعيش الطالب صراعا داخليا وتراكما في المسؤليات بسبب تراكم المسؤوليات الادارية او القضائية فلا بد من ترتيب الاولويات والاوراق والمستندات من أجل مواجهة الامر الواقع. لكن بالرغم من كل هذه التعقيدات قد تعرف فترة غنية بالأحداث السعيدة والتطورات، مدعوما من القمر من برج الجوزاء الصديق يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت ايام جديدة من الضروري ان توظف نوعية الوقت المهمة حتى تشتغل على اصعب الملفات انها الفترة الاقوى الانجح تحمل ظروفا جيدة حاول ان تستفيد منها. تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت ايام تجعلك امام مسؤولية شغل ركض روتين جديد غير سهل ما يجعلك تواجه تغييرات طارئة وضغوط صحية ومسائل دراسية او اجتماعية طارئة كل الامور تتراكم وتتزاحم المسؤوليات قد تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيرا في المعاملات. اسبوع جيد لكن حاول ان تبتعد عن المشاكل قدر المستطاع وانتبه الى اعمالك.

عاطفياً: يمنحك كوكب الحب من برج الحمل الطاقة اللازمة والحماس لتحقيق مختلف الأهداف. فتعيش اسبوعا مثاليا لتجديد عهود الحب والتفاني لشريكك أو حتى للتخطيط لشهر عسلٍ ثانٍ. ويدلّك على الطريق السليم لتحسين مهارات التفاعل مع الشريك والاولاد والاهل للعازب يرفع هذا الاسبوع من آمالك وفرصك للتعرّف إلى أشخاص مثيرين للإهتمام فما عليك الا اطلاق العنان لجاذبيّتك وكن جاهزاً لرحلةٍ مشوّقة.

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