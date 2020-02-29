تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم لكنه غير سهل مع وجود الشمس في مواجهة برجك من الحوت ثلاثة اسابيع ضاغطين يعطوك طاقة جارفة كن حذر جدا البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الثور في بيت العمل والشغل والتحضيرات مطلوب منك الجهوزية التامة ان كان ي الامتحانات او في العمل تركض في كل الاتجاهات ظروف طارئة لكنها غير سلبية ايام طويلة تتابع المسؤوليات والمتطلبات مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا من الحوت برج خصمك بين الاثنين والثلاثاء فتكبر المشاكل مثل كرة الثلج منافسات وخصومات، أو مخاوف كبيرة فوضى وعدائية انشغالات متنوعة جدالات مناقشات لذلك خفف من اندفاعك تنازل اعتذر وابتعد عن المشاكل قدر المستطاع المطلوب الهدوء والدبلوماسية المرونة بالتعاطي مع الامور والحكمة بالتعامل مع المستجدات التي تحدث المطلوب ايجاد الحلول بسرعة تتحسن الظروف الفلكية بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الى السرطان ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت اي الى موقع مناسب لك فتخف الضغوط فترة مهمة تجعلك تعيد ترتيب الامور الطارئة من امور مالية واستشفائية طبية ممنوع التساهل في هذه الامور كن حذر اسبوع جيد لكنه بحاجة الى التحرك بدقة وليونة اسبوع يتطلب منك النضوج والتصرف بهدوء وحكمة.

عاطفياً: تتأهب الحظوظ لاستقبال علاقة عاطفية جديدة وقد يحمل لك كوكب الزهرة من برج الحمل الناري الصديق وعدا جميلا او حبا او صداقة عذبة تفرح قلبك فلا توجد اسباب للخلافات او التحديات ان الجو العام ممتاز يحمل معه الاخبار السارة والمحبة المتبادلة والانسجام مع الاهل والاولاد والاصدقاء للعازب ضع حساسيتك المفرطة جانباً وتمتع بدفء العواطف في هذا الاسبوع الممتاز للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة

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