تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس ظروف معاكسة

مهنياً: اسبوع مهم فلكيا يحمل احداث جيدة في بدايته مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد تتلقى مفاجآت جيدة وعروضاً استثنائية وارتقاء شخصيا كما يبشر بآفاق جيدة ومناسبة على كافة الاصعدة دراسيا صحيا مهنيا شخصيا وحتى ماليا ما يجعلك تعيش فترة ممتازة لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس من الضروري ان تستفيد من هذه الايام لتنطلق واشتغل على الاولويات .كذلك سوف يرافقك الحظ الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الجوزاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت فتطل على فترة مباركة ما يعني اخبارا سارة تتعلق بالعمل او الدراسة واجواء رابحة ماليا وفترة ساحرة صحيا تحمل هدية او مفاجئة لك تتعلق بولادة طفل في العائلة او حمل بطفل جديد تستمر الحظوظ ما يجعلك تكسب ربحاً غير منتظرتتبدل الظروف مع انتقال القمر الى السرطان بين الاربعاء والجمعة اي الى موقع معاكس متقلب انتبه الى مشاعرك الى الطريقة التي تتعامل بها مع الاخرين مطلوب منك ان تعالج الامور بهدوء ونضوج ولا تنجرف وراء الانفعالات انتبه ان القمر من السرطان يسلط الضوء الى علاقة بحاجة الى اهتمام ولم الشمل اسبوع لا باس به حاول ان تتعامل مع الظروف بكل موضوعية خفف الكلام الجارح والمزاجية الصعبة.

عاطفياً: تكثر الضغوط المتنوعة مع وجود الزهرة في الحمل المواجه لبرجك ما يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات فلا تاخذ اي قرار بالارتباط او الانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد للعازب, يترتب عليك معرفة التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات دون اثارة الاستفزازات وحاول ان تكون متسامح اكثر مع الحبيب.

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