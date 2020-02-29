تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد يساعدك يدعمك تاثيراته جيدة تصحح مسار وتعيد برمجة بعض الامور واعادة النظر ببعض التفاصيل حيوية وحماسة هو العنوان البارز مع بداية الاسبوع مع وجود القمر في برج الثور يومي السبت والاحد الذي يتحالف معك لدعمك معنوياً صحياً وجسدياً كما يحمل اليك مفجآت مهنية اكاديمية ولقاءات واتصالات مع الغرباء كما سفرا مفاجئاً او عرضاً مغرياً او اجتماعات تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجوزاء الهوائي الصديق يومي الاثنين والثلاثاء يحمل معه ظروفا غنية بالحظوظ يساعدك يدعمك فتصل الى تسوية او حجز لسفر معين او مشروع معين مواعيد مقابلات قرارات مناسبة وحظوظ كبيرة ويسلّط الضوء على مجالات متعلّقة بالتنقلات والتواصل المباشر مع الاخرين والدراسات الاكاديمية والدراسات العليا والهجرة والطموح والتوسّع والثقافات الجديدة. كما يعني انعطاف جديد وتحقيق الاحلام ومشاريع كثيرة وفرصة فتسير الامور كما ترغب وتشتهي على كافة الاصعدة وسوف تسجّل أكثر من هدف مميز تتبدل الظروف مع وصول القمر الى السرطان الى مواجهة برجك بين الاربعاء والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت ما يعني الكثير من الضغوط والتوتر والعصبية حاول ان تتحكم وتسيطر على مشاعرك الحساسة وعاطفتك الكبيرة وحاول ان تحافظ على هدوء مزاجيتك ومشاعرك فلا تنجرف وراء الانفعالات والاستفزازات والظروف الضاغطة وانتبه لصحتك وسلامتك اسبوع لا باس به مطلوب منك ان تعرف كيف تتصرف وتختار الوقت الانسب حتى تتحرك.

عاطفياً: كن جاهزاً وواعيا جدا في هذا الاسبوع الصعب والمتقلب بسبب وجود الزهرة في مكان غير مناسب في الحمل ما يجعل المشاكل العائلية والشخصية تتوالى عليك إنّ العلاقات غير المستقرّة هي الأكثر تأثراً بالاوضاع الحرجة ، إن الحاجة ملحّة لبذل جهود جادّة للحفاظ على علاقة سلسلة ومستقرّة مع الشريك والاولاد . للعازب لا تتوقع الإلتقاء بحبّ جديد فالامر مستبعدٌ فعليك الحفاظ على ما حصلت عليه سابقاً وانتظار الوقت المناسب لعلاقات عاطفية جديدة.

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