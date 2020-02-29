تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم مائي بامتياز وبداية شهر ممتازة رائعة تحمل احداث كبيرة تصب في مصلحتك لكن البداية ستكون ثقيلة وضاغطة فلا تترك التشنجات والاستفزازات والانفعالات تنتصر عليك يومي السبت والاحد قد تدخل في دوامة فلكية من الانفعالات فتضطر ان تسوي بعض الاشكالات القديمة وتغوص بالتفاصيل حاول لا تنجرف وراء التحديات فكر بهدوء ولا تضيع نوعية الوقت الجيدة حكم عقلك بالرغم من الجو المشحون فلكيا سوف ترتفع الحظوظ وتتحسن الظروف لحظة انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت ويقدم لك فرصة لكي تعيد الامور الى نصابها او تعتذر ايام مهمةحتى تصحح الاخطاء وتاخذ خطوة الى الامام فأنت تريد الأفضل مهنيا شخصيا و دراسيا تذاكر وتبذل جهدا كبيرا للحصول على نتائج ايجابية ونجاح في الامتحانات كما سيتوفر لك فرصا كثيرة للسفر والعمل خارج البلاد. يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت بين الاربعاء والجمعة فتكون انت الرابح الاكبر من هذه المعادلة الفلكية الجيدة فترة مهمة تضوي على صفاتك الحلوة تعطيك الدعم حتى تستفيد من نوعية الوقت الجيدة فلا تاجل للايام القادمة فانت بامس الحاجة لعدم الوقوع بالاخطاء اسبوع جيد مطلوب منك ان تمشي مع الحدث بطريقة جيدة وحكيمة.

عاطفياً: يتحدث كوكب الزهرة من موقع مناسب لك في الحمل عن مغازلات ودعوات صاخبة وعن مناسبة مهمة او خبر جميل يتعلق بزواج او خطوبة او حب جديد لاحد الاولاد او فرحة كبيرة بولادة طفل وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك ارتياح وسعادة وتفاهم العازب يقدم لك كوكب الحب فترة واعدة بانشراح وبجو إيجابي على صعيد التعارف والصداقات حيث تستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات

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