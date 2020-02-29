الأرصاد تحذر من ظاهرتين خلال 3 أيام مقبلة.. إليك نصائح مهمة لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من اعتدال درجات الحرارة أمس، إلا أن طقس اليوم يشهد انخفاضًا ما بين 4-5 درجات، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 20 على القاهرة وعدد من المحافظات.

وحذّر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحه لـ"الخليج 365"، من ظاهرتين جويتين حتى منتصف الأسبوع، تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ما يعيق الرؤية الأفقية على الطرق، بجانب وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة، وأيضا المزيد من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وستكون سريعة، حيث إن فصل الشتاء مازال أمامه 20 يوما على الأقل.

وطالب "شاهين" بعدم تخفيف الملابس، حيث إنه ما زال هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والشرقية، وعلى بعض المناطق بوسط الدلتا.

وفى ضوء توقعات الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، نقدم لكم نصائح مهمة وضرورية، وجهها طبيب الأمراض الصدرية الدكتور طه بكري للمواطنين، يجب اتباعها قبل النزول من المنزل:

- عدم تخفيف الملابس عند الخروج من المنزل غدًا، ويفضل ارتداء ملابس ثقيلة مثل الجواكيت الجلدية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خاصة المليئة بالمدخنين.

- عدم الخروج في الأماكن إذا كان الجو مليئًا بالأتربة والهواء البارد.

- تناول العصائر التي تحتوي على "فيتامين سي" مثل عصير الليمون والجوافة.

- يفضل عدم الاستحمام خلال اليومين المقبلين، لأن ذلك يساعد على الإصابة بنزلات البرد.

- التوقف عن التدخين، لأنها تُؤثر على وظائف الجهاز التنفسي.

- الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل النعناع والينسون.

نصائح يقدمها الدكتور أحمد ممدوح استشاري الأمراض الصدرية والحساسية لـ"الخليج 365"، لتجنب انتقال عدوى الإنفلونزا

- الحرص على غسيل اليدين بشكل مستمر للتخلص من الجراثيم.

- تقليل الاختلاط بالمريض خلال ظهور أعراض الأنفلونزا، وتجنب لمس متعلقاته الخاصة لعدم انتقال العدوى.

- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة الزنجبيل خلال فترة إصابة أحد أفراد الأسرة بنزلات البرد.

- تناول الأطعمة الصحية والفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية ومنها الجوافة والبرتقال.

- الإكثار من شرب السوائل والماء.

Advertisements

وأكد استشاري أمراض الصدر والحساسية، أن عدم الحصول على قدر كافِ من النوم "أقل من 7 ساعات" يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا 3 أضعاف.

نقاط يجب مراعاتها أثناء اختيار ملابس الأطفال

- تجنب ارتداء الملابس الثقيلة المبالغ فيها، ويُفضل اختيار الملابس المصنوعة من الخامات القطنية ذات الأكمام الطويلة.

- الحرص على حمل جاكت على اليد، وارتداءه عند الحاجة.

- اختاري لطفلك "البناطيل" المصنوعة من الخامات الطبيعية مثل القطن أو الكتان، والبعد عن الملابس القصيرة أو الضيقة.

- تجنب ارتداء الملابس المزودة بالشريط المطاط "الأستيك" عند الأطراف، لأنها ستجعل الطفل غير مرتاح، واختيار الرقبة الواسعة المكشوفة.

-اختاري الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي والفضي والذهبي، بالإضافة إلى لون البيج، لأنها تؤثر إيجابيًا على مزاجهم وطاقاتهم وسلوكهم.

- لتتأكدي من دفء طفلكِ، ألبسيه قبعة صغيرة، للحفاظ على حرارة جسمه في الطقس المُتقلب.

أهم النصائح والوصفات الطبيعية لعلاج الجيوب الأنفية، وفق ما نشره موقع "Webteb" الطبي، في هذه الأجواء:

- الترطيب: جفاف الهواء يزيد من ألم الجيوب الأنفية، لذلك من الأفضل استخدام رذاذ لترطيب الأنف، أو البقاء في غرفة يحتوي هواؤها على الرطوبة وذلك برش بعض الماء الدافئ كلذ فترة في الغرفة، كذلك عدم التعرض لحرارة عالية، أو البقاء تحت أشعة الشمس، كي لا تجف الممرات الهوائية.

- استخدام المياه الحارة والبخار: إن استنشاق البخار يساعد على تهدئة نسيج الجيوب الأنفية ويعطي شعوراً بالراحة. وينصح الأطباء بالوقوف داخل الحمام وتشغيل "الدوش" حتى يتصاعد البخار، كما يمكن للمريض الاستلقاء على السرير ووضع منشفة دافئة على الأنف والوجنتين.

- ري الجيوب الأنفية: الري الأنفي هو في الأساس طريقة يستخدم فيها محلول من المياه المالحة، لمحاربة الجراثيم والمخاط في الممرات الأنفية. وقد وجد عدد قليل من الدراسات بأن الري يمكن أن يخفف من أعراض الجيوب الأنفية.

ويؤكد الخبراء على أهمية استخدام الماء المقطر أو المعقم، لتجنب إمكانية دخول أي طفيليات في ممرات الجيوب الأنفية.

- استخدام أنزيم بروميلين: بروميلين هو خليط من الإنزيمات الموجودة في نبات الأناناس الذي يباع كمكمل غذائي يمكنك الحصول عليه كمسحوق، أو كريم، أو قرص، أو كبسولة. ووفقا لبحث نشر في مجلة "Laryngoscope"، فقد تم دراسة تأثير البروميلين على التهاب الجيوب الأنفية وتبين بأنه فعال في التخفيف من حدة الالتهابات الأنفية

- مكون الكيرسيتين: يحتوي البصل والتفاح والشاي الأخضر على مكون نباتي طبيعي يدعى كيرسيتين الذي يعتبر من أكثر مضادات الأكسدة فاعلية. وقد ثبت بأن الكيرسيتين يساهم بشكل فعال في التخفيف من أعراض الجيوب الأنفية. وينصح الأطباء بتناول 500 ملغ منه ثلاث مرات في اليوم.

- القيام بتمرين بسيط: وضع إصبع الإبهام بين الحاجبين، وإبقائه لمدة نصف دقيقة، وتكرار الحركة خمس مرات على الأقل، هذه الحركة سوف تخفف ألم الرأس الناتج عن التهاب الجيوب.

- البصل: توضع شريحة من البصل بالقرب من الوسادة عند النوم، أو تربط بقطعة من الشاش حول الرقبة، لتحسين التنفس، والحصول على نوم عميق.

- تناول السوائل: الترطيب الخارجي مهم، فترطيب الجسم للحفاظ على رطوبة الممرات الهوائية أمر ضروري، ولذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من السوائل مثل الماء البارد، والشروربات، وشاي البابونج، والزهورات، والنعناع وغيره، وتجنب مدرات البول مثل القهوة، والشاي، والشوكولاتة.