محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعاني 33% من السمنة، و36% من المصريين "فوق الوزن" لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، ويسعى الكثيرون من للتخلص من الوزن الزائد.

لذا نرصد لكم 5 أسلحة طبيعية للإنقاص الوزن بسهولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

الماء على معدة فارغة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الفوائد، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح، تساعد إنقاص الوزن بصورة أسهل، فضلا عن التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة، وتحسين عملية الأيض.

تمارين الكارديو

قال البروفيسور إنجو فروبوزه الأستاذ بجامعة كولن الرياضية الألمانية، إن تمارين الكارديو “Cardio Training” تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على حرق الدهون ومن ثم إنقاص الوزن، كما أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة والجهاز القلبي الوعائي، كما تعمل أيضا على تحسين قوة التحمل وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، ما يحد من اضطرابات النوم مثلا.

السباحة

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كما السباحة تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن؛ حيث إنها تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.

وأوضح المعهد الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أن ممارسة السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة. ولتحقيق نتائج ملموسة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

القهوة الخضراء

قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن القهوة الخضراء تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وإلى جانب شرب القهوة الخضراء ينبغي بطبيعة الحال إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والمواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

الجزر

كما أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الجزر يعد بمثابة مفتاح الرشاقة؛ حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن بفضل قلة سعراته الحرارية ومحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تحارب نوبات الجوع الشديدة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 100 جرام من الجزر (نحو ثمرتين متوسطتين) تحتوي على 41 سعرا حراريا فقط.