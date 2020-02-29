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في احتفال ضخم أمس، أقيم بالمملكة الأردنية، احتفلت الفنانة الكبيرة ديانا كرزون بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، وشاركت متابعيها وجمهورها بصور ولقطات من حفل عقد القران.
وظهر في الفيديوهات التي بثتها "كرزون"، عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام"، لحظات إعلانهما زوج وزوجة، فيما قررت أن ترتدي فستانا أبيض لامعا ومحتشما، حيث رقصت على نغمات محمد رمضان "بام بام".
وأعلنت ديانا كرزون، زواجها بوضع صور الدبل التقليدية، حيث أظهرت يديها وفيها خاتم الزفاف، وظهرت كذلك يد زوجها وهو يضع دبلة سوداء.
ولم تنشر "كرزون"، صورة لها هي وزوجها، وهو ما اعتبره الكثيرون احتفالا تقليديا بالزواج، وكان من بين التعليقات، "ألف مبروك ياحبيبتي"، و"فين صور الزفاف هي الدبل وبس"، و"شو خايفة من الحسد"، و"ألف مبروك عايزين نشوف طلة العروسة ايه الاحتفال التقليدي ده".
كانت ديانا كرازون، قد أعلنت ارتباطها بالإعلامي الأردني معاذ العمري، قبل عدة أيام، مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، حيث قالت إنها قررت الإعلان عن عقد القران، لأنها لم تجد مفرا من أن تعلن عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور الدبلة التقليدية.. ديانا كرازون تحتفل بعقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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