فيديو.. في عقد قرانها ديانا كرزون ترقص على "بام بام" لمحمد رمضان

احتفلت الفنانة ديانا كرزون، أمس، بحفل عقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، واقتصر الحفل على وجود الأهل والأصدقاء، ونشر جماهير الثنائي، مقاطع فيديو وصورا لديانا كرزون خلال الحفل.

ومن بين تلك المشاهد، رقص ديانا كرزون، على نغمات أغاني محمد رمضان، وتحديدا أغنية "بام بام"، حيث أظهر الفيديو الفنانة وهي تتمايل برقة مع الأغاني.

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وارتدت ديانا كرزون، لحفل عقد القران، فستانا من اللون الأبيض، محتشم كليا، مقفول عند منطقة الصدر، وبأكمام طويلة واسعة، وحدد خصرها ثم واسع مرة أخرى.

وتركت ديانا كرزون، شعرها منسدلا مع وضع تاج رقيق، بالإضافة إلى مكياج ملائم لسهرتها.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين جمهور ومتابعي ديانا كرزون، من مهنئين ومعجبين لإطلالتها، وكان من بين تلك التعليقات، "مبروك"، و"ألف مبروك"، و"زي القمر بجد يا ديانا ربنا يباركلك".