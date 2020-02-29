يولاندا تتألَّق إلى جانب ابنتَيْها جيجي وبيلا حديد في أسبوع الموضة الباريسي

تخطف دائما جيجي وبيلا حديد الأنظار وخاصة في عروض الأزياء إذ تسيطران على الممشى بإطلالتهما وتمرسهما، لكن هذه المرة كان ظهورهما استثنائيا أكثر وغير متوقع.

وجذبت جيجي وبيلا الأنظار خلال مشاركتهما في عرض علامة "أوف وايت" في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2020، وكانت المفاجأة الأبرز في العرض هي انضمام والدتهما على الممشى، فوفقا لمجلة "فوغ" البريطانية، انضمت "يولاندا حديد"، وهي عارضة سابقة تركت بصمة في عالم الموضة والأزياء إلى ابنتيها على الممشى، ليشكلن ثلاثيا رائعا سيطر على العرض بإطلالات لافتة.

خطفت يولاندا (56 عامًا) الأنظار بإطلالة عصرية أنيقة، تألفت من بليزر أبيض بنقشة الجرافيتي ارتدته مع حمالة صدر بيضاء وارتدت بنطالا أسود كلاسيكيا.

تميزت إطلالة يولاندا بتصميم أبرز رشاقتها، جنبا إلى جنب مع إكسسوارات لافتة تميزت بأقراط ذهبية طويلة ولافتة وقلادة ضخمة بتصميم السلسلة، كما أكملت إطلالتها بحقيبة كبيرة تميزت بتصميم الجرافيتي، وحذاء أسود ذي مقدمة منثنية أيضا.

يذكر أن يولاندا، وهي أمريكية من أصول هولندية تعدّ واحدة من أبرز العارضات المخضرمات، وتعاونت مع العديد من أبرز العلامات، بما في ذلك "توم فورد"، ولا نتجاهل حضور ابنتيها الطاغي على الممشى، فقد بدأ العرض بإطلالة مميزة لبيلا كان الأسود بطلها، وتجمع بين تصميمين مختلفين في آن واحد، حيث أطلت بيلا بفستان طويل من التل ذي كسرات ومزود بتنورة أخرى قصيرة ذات كسرات وطبقات أكثر كثافة، بينما جاء الجزء الأيسر من الفستان على هيئة جاكيت، والجزء الأيمن جاء مزودا بكتف ذات كشاكش كثيفة، كما تزين الخصر بحزام ذي كشكشة أيضا.

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وظهرت بيلا بشعر منسدل ومكياج هادئ للغاية، وأكملت إطلالتها بقلادة سلسلة ضخمة وحذاء أسود ذي سيور يتميز بمقدمة منثنية، بينما أسدل العرض بجيجي، والتي أطلت بالأبيض ولكن بتصميم استثنائي للغاية، حيث ظهرت جيجي بفستان أبيض من التل والدانتيل من وحي ستايل العرائس لفت الأنظار بضخامته، بالإضافة إلى الجانب الأيمن الذي جاء بتصميم السويت شيرت باللون الأزرق.

وعلى غرار شقيقتها، ظهرت جيجي بمكياج ناعم وتسريحة ذيل فرس، بينما ارتدت أقراطا ضخمة بألوان مختلفة وحذاء ذي سيور ومقدمة منثنية باللون الأزرق.

كانت الضخامة عنوان عرض "أوف وايت"، حيث أطلت العارضات بتصاميم التل المنفوشة والكشاكش، بالإضافة إلى الإكسسوارات الضخمة والأحذية التي تميزت بتصميم استثنائي، وهو المقدمة المنثنية، وبالإضافة إلى جيجي وبيلا حديد كانت "كارلي كلوس" واحدة من أبرز عارضات "أوف وايت"، وأطلت جيجي وبيلا ووالدتهما لاحقا بعد العرض، بإطلالات عصرية وبسيطة.

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