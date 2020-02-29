تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور سعيدة

مهنياً: اسبوع مهم جدا وبداية شهر حلوة لكن بالرغم من ان الجو العام المشجع الا انك سوف تعاني من دقة المرحلة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الثور الى جانب اورانوس بداية متعبة قليلا يطلب منك ان تكون حذراً وواعيا وان تهتم باعمالك بحس عالي من المسؤولية لذلك لا تترك مجالا للتأويلات حاول ان تعمل جردة لتنهي الكثير من الامور حتى تنطلق بقوة يومي الاثنين والثلاثاء لحظة وصول القمر الجوزاء الصديق فتختلف الظروف وتسمح لك ان تناقش مسائل مهمة فتتحقق امنياتك وتحصل على فرصة مهمة للسفر والتنقل حتى الطالب سوف يستفيد من هذه التاثيرات الايجابية ليركز اكثر على دراسته ودعم مؤهلاته التي تخوله الوصول الى قمة النجاح ويمكنك ان تتوقع اخبارا جيدة او معلومات مفيدة جدا كذلك ستكون الاتصالات جيدة ومثمرة فاستفد منها ان الجو العام مشجّع على الحوار والمفاوضات والنقاش كما سوف تكثر التنقلات، وربّما تقوم برحلة عمل الى بلد جديد. لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات مع انتقال القمر الى السرطان ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الحوت بين الاربعاء والجمعة فترة ضعيفة فلكيا ثلاثة ايام ضاغطة انتبه على آدائك ونوعية عملك وعلاقاتك قد تستجد عراقيل كركبة ظروف متشنجة تجعلك تتأخر وترتكب اخطاء كن حذر وانتبه الى الامور الصحية اسبوع مهم يحمل خيارات كثيرة اسبوع مهم اذا عرفت تتصرف في الايام الصعبة.

عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير كوكب الزهرة من الحمل الناري الصديق الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك فلا اجمل من هذه الفترة لتوضيح الالتباسات ولا افضل منها للتأكد من نوايا الحبيب فأنت تملك فرصاً ثمينة ويتوجب عليك اقتناصها

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