تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس حظوظ جيدة

مهنياً:فلكياً اسبوع مهم بداية شهر ترابية بامتياز تكون فيها الحظوظ متوافرة ويعطيك تاثيرات جيدة تجعلك الاقوى والانجح والسباق والمنافس القوي مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد الذي يقدم لك عدّة مناسبات لإحراز تقدّم أو أكثر فتدخل مرحلة مهمة دراسيا مهنيا واجتماعيا مرحلة اثبات الذات وحصد النتائج المهمة كما ستفتح أمامك الفرص المهنية ويشرع ابواب السفر والتنقل الى خارج البلاد كذلك سوف تتفوّق في المجال الدراسي والاكاديمي المفاوضات والنقاشات المهنية.تتبدل الامور مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج خصمك الحوت من اعلى نقطة في الدائرة الفلكية فتشعر انك مقيد في هذه الايام الضعيفة المليئة بالقلق والتوتر لكن حاول ان تراقب كلامك وان تتصرف بمطق وذكاء فلا يجوز الفشل كن حذر جدا وحاول أن تتجاوز المحنة بأعصاب باردة جداً ترتاح من الغيوم الفلكية السوداء بين الاربعاء والجمعة وتخف الضغوط والقلق مع وجود المثلث الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الحوت الذي يسلط الضوء على الامور العالقة والقرات التي يجب ان تاخذها لتدخل في مرحلة جديدة وترحب بأفكار جديدة فانت بحاجة الى كل الدعم لكي تكلل جهودك بالاذدهار والنجاح فلا تنزعها. اسبوع جيد لكنه اسبوع طويل في شغل في متطلبات على مختلف المستويات.

عاطفياً: ان كل الطوالع الفلكية تتحدث عن مشروع عاطفي واستقرار عائلي ان تناغم الزهرة في الحمل الصديق يتحول الى رومنسية استثنائية ويعني عواطف جارفة وانفعالات ومشاعر صادقة وحب وغرام ومغامرات كما يولد مناخا جيدا وميلا الى الكمال في خياراتك العاطفية فتنعم بأفضل الاوقات مع الزوج والالاد والاهل والاحبة او تعقد افضل الصداقات الجديدة للعازب,تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية هذا الاسبوع فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وسعادة أو ربّما بحب وارتباط.

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