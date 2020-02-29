تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور جيدة

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم جدا تنهي مرحلة وتبدأ مرحلة افضل الشمس في الحوت والقمر في برجك لمدة ثلاثة ايام بين الاربعاء والجمعة مثلث فلكي مائي يصب في مصلحتك ويحمل اليك الافراح والانفراج فتصل الى تسويات مُرضية ومصالحات صادقة لا سيما يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الثور الذي يشير الى آفاق جميلة وبداية لخطة جديدة انفراج حلحلة تقدم وتغييرات مناسبة مهنية او دراسية وحتى معنوية وصحية فانت في وسط مرحلة من الإيجابيات والنجاحات والاسفار والنتائج الدراسية الباهرة تتاقلم مع محيطك بطريقة جيدة لكن سوف تشعر بتراجع الحظوظ وتهدأ الامور حاول ان لا تطلب المستحيل يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت ما يجعلك تعيش ايام مرهقة جدا على كافة الاصعدة تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات، وتجد انّ الوقت غير مناسب للقيام بكل هذه المهام ايام تمهيدية لافساح في المجال لأمور جديدة تعود الحظوظ وتنهي الاسبوع على ايقاع ثابت وناجح مع وصول القمر الى برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت بين الاربعاء والجمعة ثلاثة ايام ممتازين فترة الافضل الاقوى فترة بمثابة انطلاقة جديدة تأخذك في طريق جيد ومنطقي جدا حضر نفسك لمسائل جديدة ومهمة اسبوع ولا اجمل الجو العام ممتاز تاثيرات مائية داعمة وواعدة جميع مواليد السرطان محظوظين.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً مليئاً بالتعقيدات فالظروف معاكسة بسبب الزهرة من برج الحمل ما يجعلك أبعد ما يكون عن الرومانسيّة، إلاّ إذا قرّرت السيطرة على أعصابك والمزاج المخيف للعازب لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات. أنت معرض لارتكاب الهفوات حيث تبعد المسافة بين الطرفين وربما يتطلب الأمر تدخل أحد الاقرباء لتطرية الاوضاع وتقريب القلوب. تجد نفسك في موقف حرج حيث تضطر للتأقلم مع ظرف صعب أو للتنازل عن حق لك فتشعر بالحزن أو التهميش.

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