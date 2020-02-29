تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور صعبة

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس في مواجهة برجك من الحوت ووجود القمر في برج الثور في معاكسة برجك الا ان الاوضاع ليست مستحيلة بداية مع يومي السبت والاحد مع وجود الثور ما يجعل هذه الايام بطيئة هادئة لذلك خصص هذه الاوقات للتمهيد ولفسح المجال بادخال امورد روتينية على حياتك كن حذرا جدا وخفف من الاوهام ومن الاندفاع حتى لا تندم على قرار متسرع تتبدل الظروف وتتغير المعطيات الفلكية وتنقلب الاوضاع لصالحك مع انتقال مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتكون انطلاقة جديدة لصفحة جديدة مليئة بالحركة والنشاط صفحة تتعلق بمسائل ادارية او استشفائية او مالية ومعاملات لتحديد ارث او معاملات قانونية قضائية او مصرفية عالقة فتحسم امرك وتتوصل الى تسوية امورك فتحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة الاصعدة مهنيا ماليا شخصيا دراسيا او سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو الشأن العام كذلك سوف تكثر المشاغل والأعمال والتحركات مع انتقال القمر الى برج السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع برج الحوت بين الاربعاء والجمعة فتتأثر مصالحك وتحصل مواجهات وجدالات لذلك فكر بعقلك وكن منطقي في تصرفاتك فتح عيونك ولا تنسى انك في الفترة السنوية الاضعف حاول ان تسوي امورك بعيدا عن الاضواء اسبوع باهت بطيىء خاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفياً:جيد جدا وممتاز تكون جاذبيتك مضاعفة تحت تاثير وكب الحب من برج الحمل ما يجعلك تعيش اسوعا حارا من حيث العواطف وحب المبادرة.وقد تقوم بلقاء تحلم به بحيث يتمّ التواصل مع الشريك والاولاد على نحو هادئ وناضج، ما يعزّز الثقة بينكما ويضع حدًّا لمداخلات المتطفلين أو لأصحاب النيات الغامضة. أمّا العازب فسوف يشارك في لقاء شيّق، وقد يتعرّف الى شخص يثير اهتمامه، ويبدأ معه علاقة صداقة تتطوّر لاحقًا الى علاقة حب كبير.

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